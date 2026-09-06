Autoritățile din regiunea transnistreană anunță că în opt localități din stânga Nistrului urmează să fie deschise 15 secții de votare pentru alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse, în ciuda notei de protest transmise de ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Potrivit informațiilor publicate de presa din regiune, șase secții vor fi deschise la Tiraspol, iar la Bender vor funcționa alte trei. Câte o secție este anunțată la Dnestrovsc, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, Rîbnița și Camenca.

Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE

Decizia vine după ce ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău la convocat pe 3 septembrie pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova. Autoritățile i-au înmânat o notă de protest în legătură cu intenția de a deschide 16 secții de votare în stânga Nistrului pentru alegerile în Duma de Stat.

MAE a reiterat că organizarea unor secții de votare pe teritoriul Republicii Moldova, în afara celor autorizate de autoritățile de la Chișinău, este inadmisibilă.

Autoritățile de la Chișinău au autorizat deschiderea unei singure secții de votare la alegerile pentru Duma de Stat - în incinta Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău.

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Potrivit ministrului Afacerilor Externe, solicitări pentru deschiderea secțiilor în regiunea transnistreană nu au fost adresate oficial Chișinăului. Acum o săptămână, liderul de la Tiraspol a anunțat că în regiunea transnistreană ar urma să fie deschise 17 secții de votare pentru alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse. În stânga Nistrului, conform unor estimări, în jur de 200 de mii de persoane ar deține și cetățenie rusă.

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