Asociația „Forța Fermierilor” amenință cu proteste masive dacă până vineri Guvernul nu va găsi soluții pentru trei probleme discutate săptămâna trecută cu premierul Vasile Tofan: controlul tranzitului produselor agricole din Ucraina, licențierea importurilor de cereale și oleaginoase ucrainene și renunțarea la majorarea TVA pentru fermieri. Purtătorul de cuvânt al premierului spune că până la sfârșitul săptămânii va avea loc o ședință în care vor fi prezentate soluțiile.

Alexandru SLUSARI, DIRECTORUL EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI FORȚA FERMIERILOR: „Noi avem doar promisiunea domnului prim-ministru, precum că vom avea săptămâna curentă ședința cu toți factorii de decizie și factorii de influență pe problemă tranzitului, producție din Ucraina și vom cunoaște decizia pe licențiere. Aceste două subiecte noi am reușit să le discutăm vineri.”

Alexandr Slusari susține că a discutat cu premierul despre procesul de gestionare a tranzitului producției din Ucraina, dar și despre reintroducerea mecanismului de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase din țara vecină, după modelul aplicat anterior în Republica Moldova.

Potrivit lui Slusari, premierul Vasile Tofan a promis că până vineri, 21 august, va fi organizată o ședință dedicată tranzitului, cu participarea reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, precum și a producătorilor și exportatorilor de cereale și oleaginoase. Acest lucru a fost confirmat și de purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Dumitru CIORICI, PURTĂTOTUL DE CUVÂNT AL GUVERNULUI: „Prim-ministrul a apreciat abordarea constructivă a domnului Slusari, precum și argumentele fundamentate pe date. În această săptămână va avea loc o ședință dedicată tranzitului mărfurilor agricole ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova, la care vor participa reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și ai sectorului agricol.”

a remarcat Dumitru Ciorici. Un alt subiect care provoacă nemulțumirea agricultorilor este eventuala majorare a TVA pentru producția agricolă. Asociația precizează că problema nu a fost discutată pe larg la întrevederea cu premierul din cauza lipsei de timp.

Alexandru SLUSARI, DIRECTORUL EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI FORȚA FERMIERILOR: „Consiliul a spus că noi așteptăm progres la aceste trei probleme: legat de controlul tranzitului, introducerea licențierei și neadmiterea majorării TVA și în caz în care până la 21 august nu avem acest progres, ne rezervuăm dreptul să organizăm proteste.”

Șefa statului, Maia Sandu a vorbit în această seară la acest subiect la o emisiune de la Teleradio Moldova.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „E un subiect pe care îl discută cu Guvernul, dar nici să putem să punem piciorul în prag atunci când vecinii noștri ne-au rugat să îi ajutăm. Aici e oportunitetea noastră să îi ajutăm. Alte state îi ajută mult mai mult – cu ajutor financiar, cu ajutor militar. Iată aici putem să îi ajutăm, cu aceste căi de tranzit.”

Săptâmâna trecută fermierii au avut consultări pe subiectul majorării cotei TVA pentru produsele agricole cu 50% cu ministrul finanțelor care a dat de înțeles că șansele de a fi revizuită această decizie în politica ficală pentru anul viitor sunt minime.