Cetățenii care dețin o semnătură electronică activă și sunt proprietari de locuințe își pot înregistra domiciliul permanent sau reședința temporară complet online, pe adresele bunurilor locative proprii, fără a mai merge fizic la Agenția Servicii Publice. Începând de astăzi, 5 octombrie, ASP lansează un nou serviciu electronic în acest sens.

Potrivit ASP, noul serviciul electronic permite proprietarului atât înregistrarea propriei persoane și a copiilor minori, cât și radierea persoanelor terțe din propria locuință. Acesta poate fi accesat direct de pe pagina web oficială a ASP, prin aplicația mobilă EVO sau pe portalul evo.gov.md.

Cine poate accesa serviciul

Pentru a folosi serviciul, solicitantul trebuie să aibă un buletin sau o carte de identitate valabilă, să fie proprietar sau coproprietar al unei locuințe, iar dreptul de proprietate să fie înregistrat în Registrul bunurilor imobile. Adresa locuinței trebuie, de asemenea, să fie înregistrată în Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor.

Cum se depune cererea, pas cu pas

Procedura se face în câțiva pași: autentificarea prin MPass cu semnătura electronică, completarea cererii, alegerea adresei și a tipului de înregistrare, semnarea electronică prin MSign și achitarea serviciului prin MPay. Confirmarea și rezultatul cererii sunt transmise prin e-mail, iar noua adresă poate fi verificată în Cabinetul personal EVO.

O singură cerere poate include înregistrarea proprietarului, a copiilor minori și radierea unor persoane terțe. Totuși, fiecare cerere poate viza o singură adresă.

Atenție la valabilitatea actului de identitate

ASP atenționează și asupra actelor de identitate. Proprietarii sau copiii acestora care au buletine de tip card bancar emise în perioada 7 martie 2013 – 31 martie 2025 trebuie să știe că utilizarea serviciului electronic va duce la anularea automată a actului. În acest caz, va fi necesară obținerea unei cărți de identitate noi la un oficiu ASP.