Instituțiile guvernamentale din Republica Moldova sunt vizate de o campanie de atacuri cibernetice prin e-mailuri false, care conțin fișiere periculoase deghizate în documente financiare. Atacatorii încearcă să fure informații sensibile și datele de autentificare ale destinatarilor, avertizează Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

Denumiri precum „Ordin de plată” sau „Facturi achitate”

Potrivit instituției, mesajele sunt expediate de pe diverse adrese de e-mail asociate domeniului mail.ru și conțin arhive în formatele .7z sau .zip. În interiorul acestora se află fișiere executabile de tip .bat, care sunt prezentate sub denumiri precum „Ordin de plată” sau „Facturi achitate”, pentru a-i determina pe destinatari să le deschidă.

Atacuri de tip spear phishing

Atacurile sunt de tip spear phishing, o metodă prin care infractorii cibernetici transmit mesaje concepute pentru a convinge anumite persoane să acceseze fișiere sau linkuri periculoase. Scopul este furtul datelor de autentificare și al informațiilor confidențiale.

Îndemnul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

STISC îndeamnă instituțiile publice, companiile și utilizatorii să nu deschidă fișiere atașate sau linkuri din mesaje suspecte și să verifice cu atenție adresa expeditorului, chiar dacă numele afișat pare cunoscut.

Totodată, oamenii sunt avertizați să nu divulge parole sau coduri de autentificare, să fie precauți în cazul mesajelor care solicită acțiuni urgente ori neobișnuite și să raporteze orice corespondență suspectă persoanelor responsabile de securitatea informațională.