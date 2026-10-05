Începând de astăzi, 5 octombrie 2026, ruta municipală de troleibuz numărul 30 își modifică itinerarul de circulație și va purta denumirea „Universitatea de Medicină și Farmacie – Aeroportul Internațional”.

Potrivit Regiei Transport Electric Chișinău, pe sensul tur, troleibuzele vor circula pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Ciuflea și bulevardul Dacia. La retur, traseul va fi parcurs pe bulevardul Dacia, strada Ciuflea și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu întoarcere în zona Pieței Dimitrie Cantemir.

Stații suplimentare pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt

Totodată, au fost introduse stații suplimentare pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Pe sensul tur au fost adăugate stațiile „Universitatea de Medicină și Farmacie”, „strada Toma Ciorbă”, „strada Serghei Lazo” și „Piața Marii Adunări Naționale”.

Pe sensul retur, călătorii vor putea urca și coborî în stațiile „Piața Marii Adunări Naționale”, „Teatrul Național de Operă și Balet «Maria Bieșu»”, „Universitatea Tehnică” și „Universitatea de Medicină și Farmacie”.