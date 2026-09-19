Atenție, călători! O nouă modificare în transportul public din Chișinău. Începând de luni, 21 septembrie, vor fi schimbate orarele de circulație, în zilele lucrătoare, pentru autobuzele de pe rutele nr. 18A și 65.

Potrivit Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”, noile orare vor fi aplicate începând cu 21 septembrie 2026, doar în zilele lucrătoare.

Instituția nu a precizat, deocamdată, detaliile privind orele exacte la care vor circula autobuzele după modificare, astfel că pasagerii sunt îndemnați să verifice informațiile înainte de călătorie.

Unde pot afla călătorii informații

Pentru informații suplimentare despre circulația rutelor de autobuz, călătorii pot contacta dispeceratul Parcului Urban de Autobuze la numărul 022 837 317.

Modificările vizează exclusiv orarul de circulație în zilele lucrătoare al rutelor nr. 18A și 65.

Schimbări/ PUA