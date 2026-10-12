Stația terminus pentru autobuzul nr. 6 și troleibuzul nr. 34 din comuna Trușeni a fost reamplasată temporar, începând de astăzi, din cauza lucrărilor desfășurate în centrul localității. Anunțul a fost făcut de autorități.

Potrivit informațiilor publicate de Primăria comunei Trușeni, noua stație terminus va fi amenajată în apropierea Centrului de Sănătate din localitate.

Măsura va rămâne în vigoare pe durata lucrărilor, iar autoritățile vor anunța când autobuzele și troleibuzele își vor relua circulația obișnuită.

Unde pot cere călătorii informații

Pentru informații suplimentare, călătorii pot apela Linia fierbinte a Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC), la numărul 022 204 205, sau dispeceratul Parcului Urban de Autobuze (PUA), la 022 837 317.