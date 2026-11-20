În perioada 20-30 noiembrie, pe drumurile naționale din centrul și sudul Republicii Moldova vor avea loc deplasări ale tehnicii militare, inclusiv ale sistemelor de artilerie, anunță ministerul Apărării.

Potrivit instituției, tehnica militară va fi transportată între centrele de instruire din garnizoanele Chișinău și Cahul, iar deplasările se vor desfășura preponderent pe timp de noapte, pentru a evita perturbarea traficului rutier.

Reprezentanții Ministerului Apărării precizează că aceste activități sunt planificate și organizate anual, în cadrul procesului de instruire și pregătire profesională a militarilor.

Îndemn către cetățeni

Totodată, instituția îndeamnă cetățenii să urmărească informațiile din surse oficiale și să nu distribuie imagini sau mesaje false și alarmiste despre deplasarea tehnicii militare.