Cei care vor să evite cozile fizice pot depune cererile pentru compensații online. Atenție însă! Există o singură platformă oficială pe care o folosim pentru a obține acest ajutor, atât de pe telefon, cât și de pe laptop sau alte dispozitive. Înregistarea durează câteva minute. Care sunt pașii, aflați din reportajul următor.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Singura platformă guvernamentală pe care vă puteți înregistra online pentru ajutor la contor este compensatii.gov.md.”

„O puteți accesa de pe computer sau direct de pe telefon. În cazul în care nu aveți un cont deja, e obligatoriu să vă înregistrați. Pentru asta, fie folosiți numărul de telefon, fie adresa de email. Este important să scrieți datele corecte pentru că imediat veți primi un cod de confirmare. Fără de el nu puteți continua.”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Odată ce v-ați autentificat, vi se cere să completați formularul electronic cu datele solicitate: identitatea membrilor gospodăriei, veniturile lunare și codurile de identificare ale contoarelor. Selectați, de asemenea, sursa principală de încălzire: gaze naturale, energie termică centralizată, electricitate sau lemne/cărbune. Abia după ce verificați cu atenție toate informațiile, trimiteți cererea.”

Completați cererea:

„- Identitatea membrilor gospodăriei,

- Veniturile lunare,

- Codurile de identificare ale contoarelor

- Sursa principală de încălzire.

Verificați cu atenție toate informațiile și trimiteți cererea.”

După ce apăsați butonul de trimitere, cererea este înregistrată instantaneu în sistem. Chiar dacă ați depus și anii trecuți, este obligatoriu să faceți acest lucru an de an. Asta pentru că ajutorul nu se prelungește automat. Autoritățile au pus la dispoziție și o linie verde. Dacă aveți nelămuriri sau întâmpinați erori, puteți apela gratuit la 0 8000 5000 sau puteți scrie pe adresa de e-mail suport@compensatii.gov.md.

„Linia Verde 0 8000 5000

e-mail suport@compensatii.gov.md”

Pentru a afla dacă veți primi compensații, verificați contul pe platformă în prima jumătate a lunii următoare, de exemplu în jurul datelor de 11–15 decembrie, pentru cererile depuse în noiembrie. Tot atunci veți afla și valoarea calculată a compensației.