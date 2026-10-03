Alertă pentru moldovenii aflați în Spania sau care urmează să călătorească în această țară. Autoritățile au emis un cod roșu de vreme severă pentru mai multe zone de pe coasta mediteraneeană, unde sunt prognozate ploi abundente și furtuni puternice. Cetățenii sunt îndemnați să evite zonele afectate de inundații și să urmărească informațiile oficiale.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, cetățenilor care se afla, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei li se recomandă să evite zonele afectate de inundații și să respecte restricțiile impuse de autorități.

Totodată, aceștia trebuie să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale locale și să respecte instrucțiunile serviciilor de urgență.