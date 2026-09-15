Șoferii din toată țara vor fi verificați, în următoarele zile, dacă acordă prioritate mașinilor de intervenție aflate în misiune. Polițiștii au început astăzi operațiunea națională „Girofar”, care se va desfășura până pe 20 septembrie.

Potrivit poliției, în perioada 15 - 20 septembrie, la nivel național se desfășoară operațiunea „Girofar”, menită să prevină accidentele rutiere și să sporească siguranța în trafic.

În această perioadă, polițiștii vor monitoriza modul în care șoferii respectă regulile de circulație, în special obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim prioritar aflate în misiune.

Ce trebuie făcut când apare o autospecială

Atunci când un vehicul de intervenție se apropie cu semnalele luminoase și/sau sonore speciale în funcțiune, șoferii trebuie să îi acorde prioritate și să îi faciliteze deplasarea în siguranță.

Totodată, autoritățile subliniază că respectarea acestei reguli poate reduce timpul de intervenție și permite echipajelor să ajungă mai rapid la locul unde este nevoie de ajutor.