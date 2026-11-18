Circulația rutieră va fi sistată mâine pe o porțiune a străzii Ismail din Chișinău, pentru lucrări de reparație. Restricțiile vor viza tronsonul dintre străzile București și Mihail Kogălniceanu.

„Mâine vom închide porțiunea din strada Ismail, între strada București și strada M. Kogălniceanu, pentru a lucra operativ și a reuși să aplicăm două straturi de asfalt. Astfel, după ziua de mâine, vom avea integral toată strada reparată”, a anunțat Ion Ceban într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău.

Edilul a precizat că, în zilele următoare, autoritățile municipale intenționează să intervină în același ritm și pe alte străzi aflate în reparație.

Totodată, șoferii sunt îndemnați să evite tronsonul respectiv pe durata lucrărilor.

Poliția ar putea interveni pentru fluidizarea traficului

Primarul capitalei a anunțat că va solicita oficial poliției să contribuie la fluidizarea traficului atât în zonele în care se desfășoară lucrări de reparație, cât și pe străzile adiacente. De asemenea, Ion Ceban va cere autorităților să gestioneze situațiile de parcare neregulamentară.