Ploile din această dimineață le pot crea dificultăți șoferilor. Pe mai multe sectoare de drum din țară, carosabilul este umed, iar vizibilitatea redusă crește riscul producerii accidentelor. Poliția îndeamnă conducătorii auto și pietonii să manifeste prudență sporită.

Astfel, șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să păstreze distanța față de alte vehicule și să evite manevrele riscante.

În cazul unui accident sau al unei defecțiuni tehnice, conducătorii auto trebuie să pornească luminile de avarie și să amplaseze triunghiul reflectorizant.

Farurile sunt obligatorii și ziua

Începând cu 1 noiembrie, circulația cu luminile de întâlnire aprinse este obligatorie și pe timp de zi, până la 31 martie. Măsura contribuie la o mai bună vizibilitate a mașinilor în trafic și poate preveni accidentele.

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Recomandări pentru pietoni

Pietonii sunt îndemnați să traverseze doar prin locurile permise și după ce se asigură că șoferii le cedează trecerea.

Vreme ploioasă în Republica Moldova

Meteorologii prognozează marți ploi slabe în unele regiuni ale țării și temperaturi de cel mult 11 grade. În capitală, maxima zilei va ajunge la 9 grade, iar în următoarele zile vremea se va răci.

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