Polițiștii au dat startul operațiunii „Pieton”, o campanie care se va desfășura timp de 10 zile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Organele de drept vor intensifica acțiunile de prevenire a accidentelor rutiere în care sunt implicați pietonii.

Acțiunile polițiștilor vizează toți participanții la trafic. Organele de drept le vor atrage atenția pietonilor asupra respectării regulilor de traversare a străzii, dar și șoferilor, care trebuie să acorde prioritate și să manifeste prudență în apropierea trecerilor de pietoni.

Prin această operațiune, polițiștii urmăresc să responsabilizeze participanții la trafic și să promoveze un comportament preventiv, pentru reducerea riscului de accidente rutiere.

Campania se va desfășura timp de 10 zile, în toate regiunile țării.