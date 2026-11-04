Tentativele de fraudă cibernetică și infracțiunile conexe pot fi raportate printr-o platformă online. Despre acest lucru anunță Inspectoratul General al Poliției, care îndeamnă cetățenii să sesizeze cazurile suspecte.

Astfel, sesizările pot fi depuse pe Platforma Națională de Raportare a Crimelor Cibernetice, disponibilă la adresa cybercrime.mai.gov.md.

Totodată, autoritățile îi avertizează pe cetățeni să nu ofere nimănui date personale, informații bancare sau parole. Aceștia recomandă verificarea identității persoanelor care îi contactează, inclusiv atunci când vocea le este familiară.

În caz de urgență, oamenii pot apela numărul 112.

Atac cibernetic în Republica Moldova

Datele cu caracter personal a peste au fost extrase neautorizat în urma atacului cibernetic din ultimele zile. În total, atacatorii au încercat să acceseze informații asociate unui milion de numere de identificare. Potrivit investigațiilor preliminare, datele sustrase includ nume, informații despre membrii familiei, pensii, permise de conducere și unele date financiare. Autoritățile spun că au oprit atacul și continuă verificările sistemelor afectate.

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Ce trebuie să verifici în EVO după atacul cibernetic

După atacul cibernetic asupra sistemelor guvernamentale, Agenția de Guvernare Electronică vine cu noi recomandări pentru utilizatorii aplicației EVO. Cetățenii pot verifica dacă datele lor au fost accesate în registrele de stat, sunt avertizați să fie atenți la tentativele de fraudă și trebuie să actualizeze obligatoriu aplicația, dacă primesc o notificare în acest sens. Autoritățile precizează că mesajul de actualizare este oficial și nu reprezintă o tentativă de înșelăciune.

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