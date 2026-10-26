Trei tineri cu vârste de 16 și 23 de ani, originari din Chișinău și raionul Ungheni, au fost reținuți și plasați în arest preventiv, după ce au atacat și jefuit un bărbat pe o stradă din capitală.

Potrivit poliției, incidentul s-ar fi produs în timpul nopții. Tinerii ar fi atacat un bărbat de 68 de ani, pe o stradă din capitală, și i-ar fi furat bani și bunuri personale în valoare de peste 32.000 de lei. Ulterior, aceștia au fugit.

Suspecții au fost identificați și reținuți

Cei trei tineri au fost identificați și reținuți. La solicitarea procurorilor, instanța de judecată a dispus aplicarea arestului preventiv în privința acestora.

Ar putea sta până la 10 ani după gratii

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții ar putea să primească o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 10 ani.