Ministrul în exercițiu al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a transmis un mesaj la finalul mandatului său, după ce în noua componență a Guvernului propusă de premierul desemnat Vasile Tofan, funcția ar urma să fie preluată de Victoria Belous. Gavriliță a declarat că a acceptat conducerea Ministerului Finanțelor deoarece a considerat că era un moment potrivit pentru implementarea unor reforme necesare pentru Republica Moldova, chiar dacă acestea nu urmau să fie populare.

„Când am fost invitat să preiau rolul de ministru al Finanțelor, am acceptat pentru că am considerat că era o perioadă potrivită pentru a face reforme necesare pentru țara noastră. Eram conștient că nu aveau cum să fie aplaudate, dar nici nu mă porneam la concursuri de popularitate după un asemenea mandat. Erau lucruri care pur și simplu trebuiau făcute”, a scris Andrian Gavriliță.

Presiunea politică a funcției

Fostul ministru a recunoscut că activitatea la conducerea Ministerului Finanțelor nu înseamnă doar cifre, negocieri cu instituțiile internaționale și decizii economice, ci este și un rol puternic influențat de factorul politic.

„Lucrul de ministru e mai mult decât teorie, cifre, înțelegeri cu FMI și decizii raționale. E un rol profund politic, într-un mediu foarte complex și chiar ostil”, a menționat acesta.

Provocările reformelor

Gavriliță a vorbit și despre dificultățile întâmpinate în promovarea reformelor, afirmând că una dintre cele mai mari provocări a fost contextul politic complicat în care au fost luate unele decizii.

Critici la adresa dezinformării

Un capitol aparte din mesajul său a fost dedicat spațiului informațional, pe care l-a descris drept vulnerabil. Acesta a criticat răspândirea falsurilor și modul în care unele informații eronate au ajuns să fie prezentate public.

„M-a întristat să aud cum oameni care se pretind jurnaliști distribuie falsuri în monologuri supărate la TV, pentru că unele frustrări depășesc deontologia”, a afirmat Gavriliță.

Totodată, fostul ministru a spus că lupta cu dezinformarea nu poate fi rezolvată rapid și a îndemnat cetățenii să fie atenți la sursele de informare pe care le urmăresc.

Angajamentul pentru Republica Moldova

În finalul mesajului, Andrian Gavriliță a declarat că își păstrează angajamentul față de Republica Moldova și că va continua să contribuie la dezvoltarea țării indiferent de funcția pe care o va ocupa.

„Jurământul pe care l-am depus față de Republica Moldova rămâne valabil și voi continua să-mi ajut țara, indiferent de rolul în care mă voi regăsi”, a transmis acesta.

Economia, orientată spre investiții

Gavriliță i-a urat succes noii echipe guvernamentale și a subliniat că economia Republicii Moldova trebuie să treacă de la un model bazat pe consum la unul axat pe investiții, iar instituțiile statului trebuie să fie orientate spre nevoile cetățenilor.

Premierul desemnat Vasile Tofan a făcut publică lista echipei guvernamentale

Premierul desemnat Vasile Tofan a făcut publică lista echipei guvernamentale cu care se va prezenta în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Comparativ cu Guvernul Munteanu, noua componență vine cu schimbări la patru ministere-cheie — Agricultură și Industrie Alimentară, Finanțe, Sănătate și Cultură, unde sunt propuse nume noi pentru funcțiile de ministru.

Astfel, în lista propusă de Vasile Tofan apar patru nume care nu se regăsesc în actualul Cabinet: Radu Musteață, Victoria Belous, Alexandru Gasnaș și Dan Suruceanu.

La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, funcția ar urma să fie preluată de Radu Musteață, care o înlocuiește pe Ludmila Catlabuga, actuala ministră a Agriculturii.

O schimbare este propusă și la Ministerul Finanțelor, unde Victoria Belous ar urma să preia conducerea instituției de la Andrian Gavriliță, actualul ministru.

La Ministerul Sănătății, noul nume propus este Alexandru Gasnaș, care ar urma să-l înlocuiască pe Emil Ceban, ministrul actual al Sănătății.

Totodată, la Ministerul Culturii este propus Dan Suruceanu, care ar urma să preia mandatul de la Cristian Jardan.

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Vasile Tofan merge marți în fața deputaților cu programul de guvernare

Parlamentul se va întruni marți, 21 iulie, într-o ședință plenară decisivă pentru viitorul noului Cabinet de miniștri. Deputații urmează să examineze Programul de activitate al Guvernului și să se pronunțe asupra acordării votului de încredere Executivului, inclusiv asupra componenței acestuia.

Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.