Procesul de votare a început la ora 07:00 în cele șapte localități din țară unde duminică sunt organizate alegeri locale noi și un referendum local. Toate cele 12 secții de votare au fost deschise, iar până la ora 09:00 și-au exercitat dreptul la vot 447 de alegători.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, în listele electorale de bază sunt înscriși peste 18.000 de alegători.

Până la ora 09:00, în localitățile unde au loc alegeri locale noi au votat 408 persoane. În satul Delacău, raionul Anenii Noi, unde se desfășoară un referendum local, la urne s-au prezentat 39 de alegători, ceea ce reprezintă 2,26% din numărul celor înscriși.

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare pot solicita urna mobilă la domiciliu până la ora 14:00, în baza unei cereri însoțite de certificat medical.

Secțiile de votare vor fi deschise până la ora 21:00.

Unde au loc scrutinurile

Alegeri noi pentru funcția de primar sunt organizate în satele Cairaclia și Novosiolovca din raionul Taraclia, orașul Costești din raionul Rîșcani, satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia și satul Chirsova din UTA Găgăuzia.

În satul Tomai din UTA Găgăuzia va fi aleasă o nouă componență a consiliului local.

În Delacău, raionul Anenii Noi, localnicii sunt chemați să se pronunțe prin referendum asupra exploatării resurselor minerale din intravilanul satului.

Alegătorii nu vor putea vota cu buletinul digital EVO

Buletinul de identitate în format digital, disponibil prin portofelul guvernamental EVO, nu va putea fi folosit la alegerile locale noi și la referendumul local din 1 noiembrie.

Într-un comunicat, Comisia Electorală Centrală a precizat că alegătorii să prezinte doar actele de identitate în format fizic, după incidentele de securitate cibernetică care au vizat serviciile publice digitale ale statului.

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