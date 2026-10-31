Rusia a lovit din nou infrastructura energetică a Ucrainei, iar sute de mii de oameni au rămas fără electricitate. În unele cartiere din Kiev, atacurile au provocat și întreruperi ale alimentării cu apă, iar în regiunea Dnipropetrovsk situația rămâne dificilă. În paralel, drone ucrainene au atacat obiective petroliere din Rusia, unde au izbucnit incendii de proporții. Alerta aeriană a ajuns și la Moscova, unde activitatea aeroporturilor a fost din nou perturbată, iar la Ufa au fost surprinse coloane uriașe de fum deasupra unei zone industriale.

În Kiev, trei drone au lovit un obiectiv de infrastructură critică. Atacul a afectat alimentarea cu electricitate în mai multe cartiere, iar în unele zone presiunea apei a scăzut sau furnizarea a fost întreruptă. Echipele de intervenție au lucrat toată noaptea, iar până dimineață, alimentarea cu apă a fost restabilită.

Situația este însă mai complicată în regiunea Dnipropetrovsk. Două obiective ale companiei DTEK au fost grav avariate, iar peste 200 de mii de consumatori au rămas fără electricitate. În Dnipro și în regiune au fost lovite și alte obiective energetice și industriale. Un om a murit, iar alți doi au fost răniți.

„Au lovit chiar aici pe pod.”

Atacurile au provocat incendii și în alte regiuni. La Harikov, o dronă de tip Shahed, cu motor reactiv, a lovit un cartier rezidențial, avariind aproximativ zece case și provocând rănirea mai multor oameni.

În regiunea Sumî, o dronă a lovit o locuință, iar în Poltava, pompierii au fost nevoiți să întrerupă de mai multe ori intervenția din cauza pericolului unor noi atacuri.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat în timpul nopții 134 de drone, dintre care 105 au fost doborâte sau neutralizate.

În Rusia, atacurile cu drone au perturbat din nou traficul aerian din regiunea Moscovei. La aeroportul Șeremetievo a fost anunțată alertă aeriană, iar pasagerii au fost îndrumați spre zonele de siguranță. Autoritățile aeronautice au introdus restricții temporare de zbor, inclusiv la Șeremetievo și Vnukovo. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată fum în apropierea aeroportului.

„Ce noroc am eu. Toate zborurile au fost anulate, arde ceva acolo.”

Un element neobișnuit a atras atenția în timpul atacurilor asupra Moscovei. Pe cer au fost observate și baloane de mici dimensiuni, de care ar fi fost atașate drone sau alte încărcături. Acestea ar putea fi folosite drept platforme de transport, purtate de curenții de aer până în apropierea țintei.

La peste o mie de kilometri de Moscova, în orașul Ufa din republica Bașkortostan, dronele au provocat un incendiu în zona industrială unde se află mai multe rafinării. Potrivit analizei imaginilor realizate de martori și publicate de proiectul independent ASTRA, focul ar fi cuprins o instalație de la rafinăria Bașneft-Novoil.

Este vorba despre o instalație importantă pentru producerea componentelor de benzină cu cifră octanică ridicată. Localnicii susțin că ar fi fost atacate două întreprinderi. Autoritățile ruse au confirmat atacul cu drone asupra regiunii, dar nu au prezentat un bilanț al pagubelor de la rafinărie.