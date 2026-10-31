Poliția antirevoltă s-a confruntat cu protestatarii, vineri seara, în fața Tribunalului Constituțional din Polonia, după ce președintele instituției a fost suspendat. Decizia reprezintă cea mai recentă escaladare a unui conflict care durează de aproape un deceniu și vizează statutul juridic al instanței.

Confruntările au izbucnit după ce un grup de judecători numiți de actuala majoritate guvernamentală a decis suspendarea președintelui contestat al Tribunalului, Bogdan Święczkowski, și a adjunctului acestuia, Bartłomiej Sochański. Decizia a fost luată pe fondul divergențelor privind legitimitatea componenței instanței, potrivit The Guardian.

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Măsura a provocat o reacție vehementă din partea partidului de opoziție Lege și Justiție, de orientare naționalistă. Liderul formațiunii, Jarosław Kaczyński, a condamnat acțiunea, pe care a descris-o drept un „atac” asupra Tribunalului.

De-a lungul timpului, instanța a pronunțat în repetate rânduri decizii prin care legislația poloneză a fost considerată prioritară în raport cu dreptul Uniunii Europene. Bruxellesul a acuzat că cea mai înaltă instanță constituțională a Poloniei era prea apropiată de puterea politică naționalistă de atunci.

Președintele conservator al Poloniei, Karol Nawrocki, susținut de PiS și considerat un apropiat al lui Donald Trump, și-a schimbat planurile de călătorie. Acesta și-a întors avionul din drum, în timp ce se îndrepta spre Senegal pentru o vizită de stat, și a revenit la Varșovia pentru a interveni în conflictul de la Tribunal.

Sute de persoane, inclusiv deputați din opoziție, s-au adunat în fața clădirii pentru a-și manifesta sprijinul față de judecătorii suspendați. Trei persoane au fost reținute, potrivit relatărilor, după ce ar fi încercat să forțeze intrarea în instituție, în pofida prezenței masive a poliției.

Președintele a intrat în clădire în toiul nopții

Cu puțin înainte de ora 01:00, în noaptea de vineri spre sâmbătă, Nawrocki a apărut în fața Tribunalului și a trecut de cordonul poliției. În imaginile video publicate pe rețelele sociale, acesta poate fi văzut în timp ce se îmbrâncește cu agenții de securitate și cu alți judecători pentru a intra în clădire.

Potrivit informațiilor disponibile în jurul orei 04:00, președintele se afla încă în interiorul instituției.

Într-o înregistrare video publicată online, Nawrocki a declarat că persoanele numite de actuala majoritate guvernamentală „nu sunt judecători ai Tribunalului Constituțional”.

Într-un mesaj transmis în numele său și citit în fața clădirii în jurul orei 05:00, președintele a criticat ceea ce a numit o „încălcare a ordinii constituționale a Poloniei”, susținând că „un organ constituțional a fost preluat cu forța”. Totodată, el a cerut forțelor de ordine să părăsească sediul instituției.

Un conflict care durează de aproape un deceniu

Noua confruntare riscă să adâncească și mai mult diviziunile politice din Polonia, în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor. Sondajele arată că formațiunile populiste de dreapta au șanse să revină la guvernare.

Disputa privind Tribunalul Constituțional datează din 2015, când guvernarea de centru care își încheia mandatul și noua putere de dreapta au făcut, într-un interval scurt, numiri controversate de judecători, pentru a-și asigura influența asupra instanței.

Conflictul privind aceste numiri a blocat activitatea Tribunalului, iar în cei opt ani de guvernare ai partidului PiS au urmat noi tentative de a-i limita atribuțiile. În acea perioadă, Polonia a avut mai multe dispute cu Uniunea Europeană privind respectarea statului de drept și independența justiției.

După revenirea la putere în 2023, premierul Donald Tusk a promis în repetate rânduri că va anula reformele controversate și va restabili relațiile cu Bruxellesul. Guvernul său nu recunoaște însă legitimitatea actualei componențe a Tribunalului.

Eforturile premierului au fost blocate de președinții susținuți de opoziție, care și-au folosit dreptul de veto și au invocat interpretări extinse ale atribuțiilor prezidențiale pentru a împiedica reformele.

O nouă complicație a apărut în acest an, după ce Nawrocki a refuzat să depună jurământul a cinci judecători aleși de actualul Parlament. Decizia a adâncit incertitudinea juridică din jurul instanței.

La începutul lunii octombrie, Comisia de la Veneția, organism consultativ al Consiliului Europei în domeniul statului de drept, a declarat că refuzul președintelui nu ar trebui să împiedice judecătorii să își preia funcțiile.

Vineri seara, un grup de judecători aleși de actuala majoritate parlamentară a decis suspendarea lui Święczkowski, fost ministru în guvernarea PiS, și preluarea controlului procedural asupra Tribunalului. Anna Korwin-Piotrowska, una dintre cele cinci judecătoare ale căror numiri nu au fost acceptate de Nawrocki, a anunțat că preia conducerea instituției, invocând cea mai mare experiență în sistemul judiciar.

Legalitatea suspendării este însă contestată inclusiv de experți. Marcin Matczak, un cunoscut specialist în drept și critic al partidului PiS, a declarat că nu credea că va ajunge vreodată să îl apere pe Święczkowski, însă consideră că suspendarea acestuia nu are „nicio bază juridică”.

Separat, ministrul Justiției, Waldemar Żurek, a anunțat că a cerut ridicarea imunității juridice a lui Święczkowski și a adjunctului său, Bartłomiej Sochański, pentru ca aceștia să poată fi cercetați penal pentru obstrucționarea activității Tribunalului.

În pofida criticilor, premierul Donald Tusk a insistat că „restabilirea statului de drept este datoria noastră”.

„După ani de fărădelegi comise de PiS, acesta este un proces dificil, uneori dureros, care necesită acțiuni hotărâte. Nu există altă cale”, a declarat premierul.

Anterior, Tusk a promis că „Tribunalul își va începe activitatea în conformitate cu Constituția, indiferent dacă acest lucru este pe placul unora sau nu”.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat, la rândul său, că Tribunalul Constituțional a fost politizat în timpul guvernării precedente.

„Ceea ce se întâmplă acum are drept scop să permită majorității judecătorilor aleși în mod legal să repună Tribunalul în funcțiune”, a afirmat acesta.

Liderii opoziției și contul oficial al Tribunalului de pe rețelele sociale au acuzat guvernarea că a organizat o „lovitură de stat judiciară”. Mai multe figuri ale extremei drepte europene, printre care britanicii Nigel Farage și Liz Truss, precum și olandezul Geert Wilders, au condamnat, de asemenea, acțiunile.

Ambasadorul SUA în Polonia, Tom Rose, a descris evenimentele drept „foarte grave”, într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Ambele tabere prezintă versiuni profund diferite despre ceea ce s-a întâmplat și motivele din spatele acțiunilor. Indiferent de ceea ce vor stabili în cele din urmă faptele, miile de persoane adunate în fața Tribunalului fac ca o situație deja periculoasă să devină și mai tensionată. Ultimul lucru de care are nevoie Polonia este o confruntare care să degenereze în ceva mult mai grav”, a scris diplomatul.