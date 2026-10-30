Tragedie în raionul Ștefan Vodă. Un bărbat de 54 de ani și fiul său de 17 ani au murit după ce tractorul în care se aflau s-a răsturnat. Accidentul s-a produs în această seară, pe drumul care leagă localitățile Marianca de Jos și Alava.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, bărbatul se afla la volanul tractorului când ar fi pierdut controlul asupra acestuia. Vehiculul a derapat de pe carosabil și s-a răsturnat.

În urma impactului, conducătorul tractorului și fiul său, în vârstă de 17 ani, care se afla în cabina vehiculului, au decedat pe loc.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și întreprind acțiuni pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.