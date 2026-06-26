Trei tineri cu vârste de 19, 20 și 25 de ani, originari din municipiul Chișinău și raioanele Șoldănești și Hîncești, au fost reținuți de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării într-un apartament din capitală.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre suspecți o cunoștea pe una dintre victime și s-a prezentat în timpul nopții la locuința acesteia. După ce i s-a deschis ușa, ceilalți doi complici au pătruns în apartament, iar cei trei ar fi agresat fizic cele două persoane aflate în locuință, lovindu-le în repetate rânduri și amenințându-le cu un cuțit.

După atac, suspecții au început să caute bunuri de valoare pe care să le sustragă. Întrucât nu au găsit obiecte care să le trezească interesul, aceștia au părăsit locul faptei fără a fura nimic.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, polițiștii au reușit să identifice și să rețină cei trei bănuiți. Prin decizia instanței, aceștia au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții s-ar putea alege cu o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.