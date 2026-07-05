Sunt tineri, ambițioși și de nota 10. Vorbim despre elevii care au învățat ani la rând, au depus efort, iar acum au cules roadele și își fac planuri pentru viitor. În acest an, 114 de elevi au luat 10 pe linie la examenul de Bacalaureat, comparativ cu 73 în 2025.

Nicoleta SCHIȚCO, ELEVĂ: „Nu cred că dintre cele trei a existat una dintre ele care a fost mai dificilă decât celelalte pentru că, fiecare examen de Bacalaureat are o fișă pe site-ul ministerului cu programa de BAC, iar testele au corespuns acelor fișe. Nu a fost nimic neașteptat sau mai complicat.”

Deși recunoaște că emoțiile au copleșit-o în fiecare dimineață dinaintea examenelor, de fiecare dată când intra în sală reușea să se stăpânească. Nicoleta spune că nu a luat ore suplimentare pentru pregătirea bacalaureatului și că a reușit să studieze singură, dedicând aproximativ două ore pe zi temelor pentru acasă.

Nicoleta își va continua studiile peste Prut, mai exact la Universitatea din București.

Nicoleta SCHIȚCO, ELEVĂ: „Vreau să studiez în România pentru că facultatea de litere de la București e foarte bună. Am și cunoscut profesori de la facultate cât am fost voluntară, profesori foarte buni și mi-au recomandat să aleg facultatea respectivă.”

Un alt elev cu media 10 la Bacalaureat este Mihai Țurcanu, care a absolvit, de asemenea, Liceul „Spiru Haret” din Chișinău. Și el a susținut doar trei probe, fiind scutit de proba la limba română. Mihai spune că cea mai ușoară probă pentru el a fost cea la chimie.

Mihai ȚURCANU, ELEV: „M-am pregătit mai intensiv pentru ea deoarece, știam că istoria și româna pentru mine mi s-au dat mai ușor, pentru că sunt pe profilul meu, care îmi plac mai mult.”

Chimia este și singura materie la care Mihai a luat ore suplimentare. Pentru celelalte discipline, băiatul s-a pregătit de unul singur.

Mihai ȚURCANU, ELEV: „Pot să spun că pregătirile nu s-au întâmplat în ultimele luni, în ultima jumătate de an, a fost de-a lungul a 12 ani de școală în care înveți sistematic. Dacă înveți sistematic nu ar trebui să îți pară complicate exercițiile propuse.”

Deși a obținut media 10 la examene, Mihai spune că aceste rezultate sunt doar un bonus pentru el. Acest lucru se datorează faptului că a fost acceptat la Universitatea Panthéon-Sorbonne din Paris încă din luna aprilie.

Mihai ȚURCANU, ELEV: „Eu sunt deja acceptat la Universitatea Panthéon-Sorbonne din Paris, la facultatea de drept. Aveam nevoie doar de diploma de Bacalaureat, dar oricum, am încercat să închei cei 12 ani de școală, cumva așa, frumos.”

Potrivit Ministerului Educației, 114 de elevi au obținut nota 10 pe linie la examenele de bacalaureat din acest an, comparativ cu 73 în 2025 și 47 în 2024. Aceștia provin din municipiile și raioanele Bălți, Cahul, Chișinău, Drochia, Hîncești, Orhei, Sîngerei, Soroca, Strășeni și Ungheni.