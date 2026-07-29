Cinci persoane suspectate că făceau parte din veriga de colectare a banilor într-o schemă complexă de escrocherii au ajuns pe mâna poliției. Suspecții, cu vârste între 21 și 65 de ani, inclusiv cetățeni străini, sunt acuzați că ridicau banii de la victimele manipulate prin apeluri telefonice și îi transmiteau organizatorilor. Potrivit anchetatorilor, schema a provocat un prejudiciu de peste un milion de lei, iar printre cei implicați se numără și o femeie care, după ce a fost înșelată, ar fi fost convinsă să devină parte a grupării.

Potrivit poliției, suspecții au vârste cuprinse între 21 și 65 de ani, iar printre aceștia se numără cetățeni ai Ucrainei și Uzbekistanului. Rolul acestora era să ridice sumele de bani de la persoanele înșelate și să le transmită mai departe membrilor grupării.

Victimele erau contactate telefonic de persoane care se prezentau drept angajați ai instituțiilor de drept sau ai companiilor de telecomunicații și erau convinse să predea economiile sub diverse pretexte.

O victimă a ajuns să lucreze pentru escroci

Un caz aparte este cel al unei femei care, deși inițial a fost victima schemei de escrocherie, ar fi fost ulterior racolată de gruparea infracțională și implicată în activitatea acesteia. Ea a fost prinsă în flagrant de organele de drept.

Trei suspecți, arestați preventiv

În urma acțiunilor desfășurate de polițiști și procurori, trei dintre suspecți au fost plasați în arest preventiv, în timp ce alți doi sunt cercetați în stare de libertate.

Citeste si : S-au dat drept angajați ai SIS și au lăsat o femeie fără 200.000 de lei: cum au convins-o să-și transfere economiile