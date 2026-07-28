Omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon încearcă să blocheze extrădarea sa din Marea Britanie, unde este vizat într-o procedură inițiată la solicitarea autorităților din Republica Moldova. În fața instanței de la Londra, Platon a declarat că dosarul penal în care este acuzat de implicare într-o schemă de spălare de bani de aproximativ 22 de miliarde de dolari ar fi motivat politic.

Veaceslav Platon, în vârstă de 53 de ani, a fost reținut în Marea Britanie anul trecut, după ce autoritățile moldovene au solicitat extrădarea sa.

Republica Moldova îl acuză că ar fi fost implicat într-o rețea prin care, în perioada 2010–2014, ar fi fost transferate sume uriașe de bani din Rusia prin intermediul unor operațiuni financiare prezentate drept tranzacții legitime.

Pe lângă aceste acuzații, Platon este vizat și în alte cauze penale.

Procurorii moldoveni: ar fi folosit băncile pentru legalizarea unor tranzacții fictive

Potrivit acuzațiilor formulate de procurorii moldoveni, Platon ar fi făcut parte dintr-o rețea criminală care ar fi transferat bani prin conturi deschise la Moldindconbank, instituție în care acesta deținea acțiuni.

Anchetatorii susțin că fondurile erau prezentate ca plăți sau împrumuturi legale, însă ulterior ar fi fost create situații artificiale de neachitare, urmate de acțiuni în instanță și obținerea unor hotărâri judecătorești care ar fi dat aparență de legalitate operațiunilor.

Apărarea: „Dosarul are scopul de a-l elimina ca factor politic”

Avocații lui Veaceslav Platon susțin că acuzațiile ar avea un caracter politic și că dosarul ar fi fost inițiat pentru a-l elimina de pe scena publică, transmite Reuters.

Apărarea afirmă că procesul ar urmări inclusiv confiscarea acțiunilor deținute de Platon la Moldindconbank și la Moldova Agroindbank, una dintre cele mai mari instituții financiare din Republica Moldova.

Platon afirmă că ar fi fost considerat o amenințare

În fața instanței britanice, Platon a declarat că relația sa cu președinta Maia Sandu s-ar fi schimbat după ce aceasta a ajuns la putere.

„Eram proprietarul acțiunilor celor mai mari două bănci din țară și al trei dintre cele mai mari companii de asigurări. Nu mai exista o persoană atât de influentă în domeniul economic și financiar, iar ea a văzut acest lucru ca pe o amenințare”, a declarat Platon prin intermediul unui interpret.

Omul de afaceri a susținut că ar fi dorit să sprijine parcursul european al Republicii Moldova, însă ulterior ar fi devenit ținta autorităților.

Autoritățile moldovene resping acuzațiile

Reprezentanții Republicii Moldova au respins afirmațiile potrivit cărora dosarul ar fi unul politic.

Avocata Catherine Brown, care reprezintă autoritățile moldovene în instanță, a declarat că acuzațiile împotriva lui Platon se bazează pe probe privind presupuse fapte infracționale.

„Procesele împotriva lui Platon nu sunt motivate politic. Ele se bazează pe dovezi ale unor activități infracționale care au dus la formularea unor acuzații întemeiate”, a transmis aceasta.

Decizia privind extrădarea, așteptată ulterior

Audierile în cazul lui Veaceslav Platon la Westminster Magistrates' Court vor continua în luna august și vor fi reluate în noiembrie.

Instanța britanică urmează să decidă ulterior dacă omul de afaceri va fi extrădat în Republica Moldova.

Veaceslav Platon se află acum în Marea Britanie, după ce a fost eliberat din penitenciar prin cauțiune. Autoritățile de la Chișinău au trimis o cerere de extrădare pe numele acestuia. Acesta este cercetat în dosarul penal cunoscut sub denumirea de „Laundromat”, fiind acuzat, printre altele, de organizarea și conducerea unei organizații criminale și de spălare de bani în proporții deosebit de mari. De asemenea, Platon este învinuit în dosarul privind fraudarea Băncii de Economii, fiind acuzat că ar fi beneficiat de credite neperformante în valoare de aproximativ 800 de milioane de lei.

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