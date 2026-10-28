De ani buni, locuitorii satului Tocuz, din raionul Căușeni, își distrug mașinile pe un drum plin de gropi, noroi și bălți. Unii au ajuns să aducă pietriș de acasă ca să astupe craterele, iar taximetriștii refuză să intre în sat.Deși au protestat și au cerut ajutorul autorităților, după opt luni oamenii sunt tot cu promisiunile, iar drumul rămâne aproape impracticabil.

Pentru locuitorii satului Tocuz, cei nouă kilometri până la Căușeni sunt un adevărat test de răbdare și de rezistență pentru automobile. După fiecare ploaie, deplasarea devine tot mai dificilă, pentru că, pe lângă gropi, se adaugă problema glodului.

„Sunt drumuri “europene”, dintr-o groapă ieșim și în alta intrăm. Tocmai am ieșit de la service, am fost și am trecut revizia tehnică, pentru că nu mă lăsau să merg deoarece totul s-a stricat. Pe așa drum cum să nu să se strice.”

„Sunt 21 de km și cred că e unicul drum din țară rămas în așa stare deplorabilă. Vedeți și singuri ce se întâmplă aici după ploi, dar eșa și iarna și vara.”

„Au promis că vor face drumul încă din 2002, acum suntem în 2026 și nu s-a făcut nimic. E rău și mai rău.”

Din cauza drumului rău, cei care prestează servicii evită să vină în sat.

„Cred că peste vreo doi ani, nici pâine nu le vor aduce în sat.”

„Nici nu mai zicem de asistența medicală, care la fel trebuie să circule pe aici, și nu doar ci până la Ucrainca, pentru că ceea ce vedem aici este doar o parte din problemă.”

În urmă cu opt luni, oamenii au protestat cerând drum renovat. De atunci însă nimic nu s-a schimbat. Dimpotrivă, deplasarea a devenit și mai anevoioasă.

Alexandru ȚURCAN, PRIMARUL SATULUI TOCUZ: „Din ce cunosc eu, mai rău ca anul acesta, drumul nu a fost. De când e mandatul meu, de 12 ani, avem în jur de 50-60 de apeluri, începând cu Administrația Drumurilor și până la Ministerul transporturilor. Rămânem doar cu promsiunile.”

De cealaltă parte, directorul SA „Drumuri Căușeni” spune că situația este cunoscută. În urma verificărilor efectuate în teren, împreună cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor, au fost identificate zece sectoare avariate, care necesită intervenții urgente. Pentru fiecare dintre acestea au fost întocmite note de constatare, transmise instituției responsabile, iar acum se așteaptă un răspuns privind măsurile care pot fi întreprinse. Deocamdată, reparația capitală a celor nouă kilometri de drum rămâne fără un termen clar de începere.