Au revenit acasă cu dor de Moldova, dar și cu nemulțumiri legate de ritmul schimbărilor din țară. Corupția, reforma justiției și relația dintre instituțiile statului și moldovenii din diasporă au fost principalele teme discutate astăzi de conaționalii veniți de peste hotare cu conducerea țării. Președinta Maia Sandu susține că reformele sunt în desfășurare, însă recunoaște că cea mai dificilă schimbare este cea de mentalitate și de atitudine.

„De 24 de ani locuiesc la Atena, Grecia.”

„Trăiesc în Iordania de 13 ani.”

„Ultimii 11 ani i-am trăit în Norvegia.”

„Locuiesc în Franța.”

Moldovenii care au participat astăzi la Forumul Diasporei de la Chișinău spun că, de-a lungul anilor, nu au încetat să spere că într-o zi se vor întoarce definitiv acasă. Deocamdată, revin doar pentru perioade scurte, însă dorul de Moldova a rămas la fel de puternic.

„Îmi place foarte mult Moldova și să vin aici.

„Vin la bunici și e mai frumos aici.”

Moldova e tot mai frumoasă și mai înfloritoare.

Dincolo de bucuria revederii cu cei dragi, mulți dintre moldovenii din diasporă spun că, de fiecare dată când revin acasă, se lovesc de aceleași probleme: birocrație, atitudinea ostilă a unor instituții ale statului, corupție și nereguli din diverse domenii. Aceste nemulțumiri au fost discutate astăzi în cadrul dialogului cu președinta Maia Sandu și conducerea Parlamentului.

„Un sprijin mai mare din partea Guvernului, dar și niște reforme pe cale europeană, penrtu că noi suntem deja adaptați la ele, iar Moldova ar fi bine să meargă pe calea acestor reforme, pe unde mai dureroase, pe unde nu.”

„În primul rând, dezvoltarea profesională, oportunități mai multe pentru antreprenori, o medicină mai bună.”

„Ca să revin acasă trebuie mai întâi să-mi văd copiii realizați în toate domeniile, iar atâta timp cât ei sunt acolo, o să fiu și eu.”

Președintele Maia Sandu susține că schimbările sunt în curs, dar admite că respectul față de cetățeni și schimbarea de atitudine în instituțiile statului rămân cele mai dificile obiective.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Noi lucrăm pe toate aceste domenii, așa încât să îmbunătățim situația. Cel mai greu e să schimbăm atitudinea și vin cu un apel pentru cetățeni, să dăm dovadă de mai mult respect, mai cu seamă cei care lucrează în instituțiile statului, cu care interacționează cei care revin din diasporă, dar și cei care locuiesc acasă. ”

Zilele Diasporei, cu genericul „Oriunde am fi, Moldova ne unește!” au început pe 3 august și se vor desfășura pe parcursul întregii luni.