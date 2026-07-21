O avarie la rețeaua de termoficare din Bălți a transformat astăzi o curte de pe bulevardul Mihai Eminescu într-un adevărat havuz. Un jet puternic de apă a țâșnit dintr-o conductă și a ajuns până la înălțimea unui bloc cu patru etaje. Reprezentanții CET-Nord spun că defecțiunea a apărut în timpul unor verificări tehnice.

Din imaginile surprinse de un martor se poate observa cum, în urma avariei la o conductă cu apă, un jet puternic s-a ridicat deasupra copacilor, până la înălțimea unui bloc cu patru etaje. Conducta aparține companiei CET-Nord. Contactat telefonic, șeful Departamentului Tehnic al companiei a explicat că incidentul a avut loc în timpul unor verificări.

Igor SAVIN, ȘEF DEPARTAMENT TEHNIC, CET-NORD: „Este o conductă de rețele termice care anual se supune anumitor încercări hidraulice și s-a descoperit o scurgere. S-a localizat, și mai departe se înlătură defectul. Noi facem la toate rețelele magistrale, la rețelele de cartier lucrările de mentenanță și încercările hidraulice, ca să nu aveam pe perioada sezonului de încălzire defectele.”

Totodată, Igor Savin a explicat că astfel de defecțiuni nu reprezintă un caz neobișnuit pentru acest tip de infrastructură. El a menționat că o astfel de problemă este mai ușor de remediat în afara sezonului rece, decât dacă s-ar fi produs iarna, când sistemul de încălzire este în funcțiune și o avarie ar putea afecta furnizarea agentului termic către consumatori.