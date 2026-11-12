Comisia de evaluare a procurorilor face apel la cetățeni să contribuie la verificarea integrității procurorilor supuși evaluării externe. Persoanele care dețin informații despre eventuale conflicte de interese, averi nejustificate sau încălcări ale normelor de etică profesională sunt îndemnate să le transmită instituției.

Potrivit Comisiei, pot fi raportate eventuale incompatibilități, încălcări ale normelor de conduită profesională, dar și informații despre veniturile, bunurile, cheltuielile sau tranzacțiile procurorilor evaluați.

De asemenea, cetățenii pot atrage atenția asupra unor posibile omisiuni sau neconcordanțe în declarațiile de avere și interese personale, precum și asupra altor fapte care ar putea ridica semne de întrebare privind integritatea procurorilor.

Reprezentanții instituției precizează că informațiile primite de la public pot contribui la verificarea integrității etice și financiare a persoanelor evaluate și pot scoate la iveală aspecte care necesită investigații suplimentare.

Sesizările trebuie să fie susținute de probe

Comisia subliniază că sesizările trebuie să conțină informații concrete și verificabile. În măsura posibilităților, acestea ar trebui să indice faptele semnalate, perioada în care s-ar fi produs și să fie însoțite de documente sau alte probe relevante.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să nu transmită acuzații bazate exclusiv pe zvonuri, presupuneri sau informații neverificate.

În cadrul evaluării externe, Comisia colectează și analizează informații de la autorități, din surse publice, de la persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile și instituții mass-media.

Unde pot fi transmise informațiile

Înainte de a depune o sesizare, cetățenii trebuie să verifice dacă procurorul vizat figurează pe lista persoanelor supuse evaluării externe, disponibilă pe pagina oficială a Comisiei de evaluare.

Informațiile pot fi transmise prin formularul online „Sesizează” sau la adresa de e-mail office@vettingmd.org.

Evaluarea externă a procurorilor este reglementată de Legea nr. 252/2023 și urmărește verificarea integrității etice și financiare a acestora.