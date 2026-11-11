Bărbatul de 25 de ani, suspectat că a provocat accidentul rutier produs aseară pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău, a avut anterior probleme cu legea și a figurat în mai multe cauze penale. Într-unul dintre dosare, acesta este cercetat pentru circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari și implicarea copiilor în activități infracționale. Procurorii urmează să solicite mandat de arest pe numele lui pentru 30 de zile.

Tatiana Demian
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Potrivit poliției, bărbatul a fost reținut la 17 august 2023 de oamenii legii și documentat de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații.

Acesta era vizat într-o cauză penală pentru infracțiunile prevăzute la art. 217¹ alin. (4) și art. 208 alin. (1) din Codul penal. Acestea se referă la circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari și atragerea minorilor în activitate infracțională.

Pentru asemenea infracțiuni, legea prevede pedepse cu închisoarea de la 7 la 15 ani.

Dosarul se află încă pe masa judecătorilor

În 2024, cauza penală a fost trimisă în judecată, însă dosarul este în continuare pe rolul instanței. Astfel, până la pronunțarea unei hotărâri definitive, bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției.

Poliția precizează că și-a îndeplinit toate atribuțiile legale în acest caz: suspectul a fost reținut, documentat, iar materialele cauzei penale au fost transmise instanței de judecată.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs în jurul orei 5 seara, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală, în apropiere de maternitatea nr 2. Cele două victime traversau pe trecerea de pietoni, susține poliția, într-un comunicat de presă, dar și unii martori. Impactul a fost atât de puternic, încât pietonii au fost aruncați la câțiva metri distanță, dar și într-o mașină care circula în preajmă. Pe capota automobilului a rămas o denivelare vizibilă. 

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Șoferul a părăsit locul impactului și a fost reținut după câteva ore de căutări

Șoferul care a provocat accidentul grav de pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală, în urma căruia o femeie a murit, iar un tânăr a ajuns la terapie intensivă, a fost localizat și reținut de polițiști. 

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Mărturia unei persoane care a văzut cum mașina a lovit cei doi pietoni 

Impactul a fost atât de puternic, încât pietonii au fost aruncați la câțiva metri distanță, dar și într-o mașină care circula în preajmă. Pe capota automobilului a rămas o denivelare vizibilă. Un martor a declarat că acesta ar fi circulat cu viteză excesivă.

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