Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a sesizat din oficiu în cazul tânărului de 23 de ani care a murit după ce a fost împușcat în timpul unei intervenții a poliției la Judecătoria Strășeni. Instituția anunță că va examina circumstanțele producerii incidentului și va monitoriza desfășurarea anchetei pentru a verifica dacă au fost respectate drepturile fundamentale ale persoanei aflate în custodia statului.

Potrivit Ombudsmanului, sesizarea ex-officio a fost inițiată în baza informațiilor făcute publice de Poliția Republicii Moldova, potrivit cărora deținutul, escortat de angajații Inspectoratului de Poliție Călărași la Judecătoria Strășeni, ar fi încercat să evadeze. În timpul intervenției, unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment, însă, din circumstanțe care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, glonțul l-a rănit pe tânăr, acesta decedând ulterior.

Ombudsmanul va verifica legalitatea intervenției

Avocatul Poporului precizează că va analiza cazul prin prisma obligațiilor statului de a proteja dreptul la viață și de a preveni relele tratamente, garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Totodată, instituția va verifica dacă utilizarea forței și a armei de foc a fost legală și proporțională, precum și dacă investigația desfășurată de autorități este efectivă, promptă, independentă și imparțială.

Monitorizarea anchetei și solicitarea informațiilor

În cadrul verificărilor, Ombudsmanul va solicita informații de la instituțiile competente și va monitoriza modul în care sunt investigate circumstanțele tragediei. De asemenea, va fi urmărită respectarea prevederilor Legii privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc.

De ce s-a autosesizat Avocatul Poporului

Instituția subliniază că sesizarea din oficiu are drept scop asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și reflectă angajamentul Avocatului Poporului de a supraveghea acțiunile autorităților în cazurile care implică persoane aflate în custodia statului.

Ce s-a întâmplat la Judecătoria Strășeni?

Un deținut de 23 de ani a murit după ce a fost împușcat în timp ce încerca să fugă din curtea Judecătoriei Strășeni, unde urma să fie judecat. Potrivit autorităților, unul dintre polițiști a tras un foc de avertisment, însă proiectilul l-ar fi rănit pe deținut, care ulterior a decedat.

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