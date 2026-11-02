560 de pachete de țigări, ascunse printre lucrurile din bagajul de cală. Cu această încărcătură, un bărbat de 70 de ani se pregătea să zboare de la Chișinău la Londra, însă planul i-a fost dat peste cap de polițiștii de frontieră și vameși.

Cazul a fost descoperit în timpul controlului pasagerilor de la cursa Chișinău–Londra. Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în comun cu funcționarii vamali, au avut suspiciuni cu privire la conținutul bagajului de cală al bărbatului și au decis să efectueze verificări suplimentare.

În urma controlului, au fost găsite 560 de pachete de țigări, pe care pasagerul le-ar fi ascuns pentru a le scoate ilegal din țară.

Riscă să fie sancționat

Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată și este pasibilă confiscării speciale. Bărbatul ar putea să fie sancționat contravențional.

Poliția de Frontieră reamintește călătorilor importanța respectării regulilor privind transportul bunurilor peste frontiera de stat și îi îndeamnă să colaboreze cu autoritățile în timpul controalelor.