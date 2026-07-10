Băiatul de 7 ani din Bălți care a ajuns ieri la spital după ce s-a electrocutat în curtea casei este internat în secția terapie intensivă. Acesta se află în stare gravă, dar stabilă. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de către responsabilii spitalului raional din Bălți.

O fetiță de 11 ani a murit

Tragedia a avut loc ieri, la Bălți. O fetiță de 11 ani a decedat, iar fratele său mai mic, în vârstă de 7 ani, a fost transportat la spital după ce s-ar fi electrocutat în curtea unei gospodării din Bălți.

Cei doi copii s-au electrocutat în timp ce se aflau în curtea locuinței, una dintre ipotezele examinate fiind utilizarea unui prelungitor defect.

Din nefericire, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut salva viața fetei de 11 ani. Fratele ei a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

În contextul acestui caz, organele de drept vin cu un apel către părinți să acorde o atenție sporită siguranței copiilor, în special în apropierea surselor de electricitate.

Poliția recomandă:

supravegherea permanentă a copiilor;

evitarea utilizării aparatelor electrice fără prezența unui adult;

înlocuirea imediată a cablurilor, prelungitoarelor sau dispozitivelor deteriorate.

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