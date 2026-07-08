Procesul de amalgamare a stârnit nemulțumiri în satul Baraboi din raionul Dondușeni. Deși la adunarea sătească majoritatea oamenilor s-ar fi pronunțat pentru unirea localității cu Mihăileni din raionul Râșcani, primăria și consiliul local au ales amalgamarea cu Târnova din raionul Dondușeni. Decizia a împărțit comunitatea în două tabere, iar unii locuitori spun că vocea satului nu ar fi fost luată în considerare.

Pe străzile din satul Baraboi din raionul Dondușeni, părerile sunt împărțite. Oamenii sunt fie nemulțumiți de decizia autorităților, fie s-au resemnat și au acceptat situația.

„Am fost consultați. Sunt o parte de oameni care învață copiii la Mihăileni și vor acolo, alții muncesc la Târnova și vor acolo. Jumătate de sat e cu Târnova, jumătate cu Mihăilenii.”

Cei care susțin varianta Mihăileni spun că localitatea este mai aproape și mulți copii merg la școala de acolo. Alții consideră că Târnova este o alegerea mai bună pentru că face parte din același raion și oferă mai multe oportunități de muncă.

„Sunt obișnuită cu raionul Dondușeni, e mai la îndemână aici.”

„S-a făcut adunare la noi în sat și tot satul vrea cu Mihăileni, dar primăria vrea cu Târnova. Eu tot cu Mihăileniu vreau, aici e mai aproape și chiar nu știu cum se dezvoltă altfel, la Târnova e mai greu. Copiii de la școală tot merg la Mihăileni.”

„Eu aș vrea să rămână așa cum este, satul Baraboi să rămână așa, nu e un sat mic. Satul e mai mult pentru Mihăileni, consilierii au zis că trbeuie să fie cu Târnova.”

În replică, consilierii local spun că oamenii din sat au fost consultați, iar procesul de amalgamare e cel care a divizat comunitatea.

„Satul e împărțit pe baricade, care vor Mihăileni, care Târnova, noi vrem la Târnova. Consilierii au mers după voința oamenilor. Eu sunt consilier. A fost Adunare Generală și acolo s-au iscat conflicte între oameni. Multă lume lucrează la Târnova, la Mihăileni nimeni.”

Am încercat să obținem o reacție de la primarul satului însă acesta nu a răspuns la apeluri și nici la mesaje. Conform Recensământului din 2024, populația satului Baraboi este de 2288 de locuitori. Peste 600 de localități din Republica Moldova au inițiat deja procesul de amalgamare voluntară, o reformă a Guvernului menită să unească primăriile mici pentru a dezvolta comunități mai puternice. Obiectivul autorităților este ca până după alegerile locale din 2027 să nu mai existe primării cu o populație mai mică de 3000 de locuitori.