Un bărbat de 43 de ani va sta doi ani după gratii după ce a urcat băut la volan, deși nu avea permis de conducere. Acesta anterior a mai fost condamnat pentru conducerea unui vehicul în stare de ebrietate. De această dată, șoferul a fost oprit de polițiști după o scurtă urmărire pe străzile Chișinăului, iar testul alcoolscopic a indicat 1,32 mg/l alcool în aerul expirat.

Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc pe 4 mai, la Chișinău. Bărbatul a fost observat de un martor în stare de ebrietate, în timp ce intenționa să urce la volanul unui automobil. Între timp, martorul a alertat autoritățile și a încercat să îl convingă să nu conducă.

Acesta, însă a pornit la drum, iar polițiștii au intervenit pentru a-l opri. Șoferul a ignorat semnalele autorităților și și-a continuat deplasarea, efectuând mai multe manevre periculoase.

După o scurtă urmărire, acesta a fost oprit, iar verificările au stabilit că nu deținea permis de conducere.

Testul alcoolscopic a indicat 1,32 mg/l alcool în aerul expirat, o valoare de aproape nouă ori mai mare decât limita admisibilă.

Bărbatul și-a recunoscut vina, iar acesta în anul 2015 a mai fost condamnat pentru conducerea în stare de ebrietate.