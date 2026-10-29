Un tânăr de 20 de ani din Tighina, s-a izbit de un stâlp, iar automobilul ulterior s-a ciocnit cu o mașină parcată. Șoferul era în stare de ebrietate și nu avea permis de conducere.

Daniela Frunză
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Potrivit presei din regiune, șoferul de 20 de ani care se afla la volanul unui Volkswagen a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stâlp. În urma impactului, automobilul s-a ciocnit cu o mașină de marca Toyota parcată în apropiere.

accident
accident/ Telegram
accident
accident/ Telegram

Șoferul era în stare de ebrietate

Ajunși la locul accidentului, milițienii au simțit un miros de alcool și i-au solicitat conducătorului să treacă testul de alcoolemie, care a indicat o concentrație de  0,473 mg de alcool în aer expirat.

accident
accident/ telegram

De asemenea, tânărul nu deține permis de conducere.

În urma accdientului, acesta n-a avut de suferit. 

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