Un tânăr de 20 de ani din Tighina, s-a izbit de un stâlp, iar automobilul ulterior s-a ciocnit cu o mașină parcată. Șoferul era în stare de ebrietate și nu avea permis de conducere.

Potrivit presei din regiune, șoferul de 20 de ani care se afla la volanul unui Volkswagen a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stâlp. În urma impactului, automobilul s-a ciocnit cu o mașină de marca Toyota parcată în apropiere.

accident/ Telegram

accident/ Telegram

Șoferul era în stare de ebrietate

Ajunși la locul accidentului, milițienii au simțit un miros de alcool și i-au solicitat conducătorului să treacă testul de alcoolemie, care a indicat o concentrație de 0,473 mg de alcool în aer expirat.

accident/ telegram

De asemenea, tânărul nu deține permis de conducere.

În urma accdientului, acesta n-a avut de suferit.