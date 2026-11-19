Carburanții vor fi mai ieftini în Republica Moldova începând de mâine. Prețul unui litru de benzină scade cu 20 de bani, iar motorina se ieftinește cu 23 de bani, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Potrivit ANRE, de mâine, benzina va putea fi cumpărată cu 27,88 lei litrul, cu 20 de bani mai puțin față de ziua precedentă.

Și motorina va avea un preț mai mic. Un litru va costa cel mult 33,23 de lei, în scădere cu 23 de bani.

Noile prețuri vor intra în vigoare vineri, 19 noiembrie 2026.

Prețuri stabilite la carburanți/ anre.md

Reducerea vine în contextul evoluției cotațiilor internaționale la produsele petroliere și al formulei de calcul aplicate de ANRE. Prețurile-plafon sunt stabilite în funcție de cotațiile Platts, cursul valutar, accize, TVA și marja comercială.