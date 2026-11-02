Banca Națională a Moldovei avertizează că informațiile potrivit cărora aflarea codului IBAN ar permite accesul la banii din conturile bancare sunt false.

Instituția precizează că IBAN-ul este doar un cod de identificare a contului, iar efectuarea tranzacțiilor presupune verificări și autorizări suplimentare. BNM dă asigurări că sistemele bancare sunt separate de platformele guvernamentale vizate de atacul cibernetic și sunt protejate prin mecanisme de securitate.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să nu divulge parole, coduri PIN sau datele de securitate ale cardurilor și să verifice orice solicitare suspectă direct cu banca.