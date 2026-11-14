Buletinele de vot pentru alegerile din 15 noiembrie din UTA Găgăuzia au fost distribuite organelor electorale inferioare, numărate și verificate, fiind pregătite pentru ziua scrutinului. Autoritățile electorale au încheiat și procedurile de securizare a materialelor utilizate la tipărirea acestora.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău” a fost distrusă matrița folosită pentru tipărirea buletinelor destinate alegerii deputaților în Adunarea Populară și a bașcanului Autonomiei Găgăuze.

Totodată, au fost nimicite și buletinele de vot rebut, pentru a preveni orice posibilitate de utilizare neautorizată a acestora.

Procedurile fac parte din măsurile de securizare a materialelor electorale și au drept scop asigurarea transparenței și integrității procesului electoral.

Ziua Tăcerii, înainte de alegerile din UTA Găgăuzia

Astăzi și mâine este strict interzisă orice formă de agitație electorală. Nu este permisă desfășurarea sau mediatizarea activităților și materialelor cu tentă electorală. De asemenea, candidații la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia nu mai pot participa la diverse emisiuni și nici nu pot cheltui bani din fondurile electorale.

Cei care vor încalca legea vor fi sancționați cu amenda de la 2 000 la 3 000 de lei pentru persoanele fizice si de la 5 000 la 7 500 de lei persoanele juridice.

Citeste si : „Ziua Tăcerii” înainte de alegerile din UTA Găgăuzia: Cum vor fi pedepsiți cei care vor face agitație electorală

Alegătorii din UTA Găgăuzia, așteptați la urne pe 15 noiembrie

Duminică, 15 noiembrie, alegătorii din UTA Găgăuzia sunt chemați la urne pentru a-și alege bașcanul și membrii Adunării Populare. Pentru funcția de guvernator al regiunii s-au înscris opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate de deputat candidează peste 130 de persoane.

Citeste si : UTA Găgăuzia își alege duminică bașcanul și noua componență a Adunării Populare. Peste 129 de mii de alegători sunt așteptați la urne. Secțiile de votare se vor deschide la ora 07:00