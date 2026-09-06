Congresul Autorităților Locale acuză Guvernul că forțează reforma administrativ-teritorială înainte ca Parlamentul să stabilească prin lege cum va avea loc amalgamarea obligatorie. CALM denunță din nou abuz de putere și un proces ilegal și cere executivului deblocarea referendumurilor locale, astfel încât oamenii să poată decide dacă vor sau nu unirea localităților. Guvernul respinge acuzațiile și susține că, deocamdată, doar pregătește și consultă variantele reformei, iar decizia finală privind reorganizarea teritorială va aparține Parlamentului.

Viorel FURDUI, DIRECTOR EXECUTIV CALM: „În primul rând, noi credem că trebuie să existe o abordare mult mai flexibilă a acestei reforme. Există foarte multe situații, cum ar fi cea de la Floreni, Borogani, Novorneț, Bașcalia, chiar și localitățile din zona de securitate care au un specific. Majoritatea acestor localități sunt autosuficiente, au servicii bune și suficiente venituri.”

Prin urmare, CALM a condamnat faptul că Guvernul nu ține cont de opinia reală a oamenilor și a cerut deblocarea referendumurilor locale, oprirea consultărilor organizate fără primărie și anularea proceselor-verbale rezultate.

Viorel FURDUI, DIRECTOR EXECUTIV CALM: „Se crează impresia că localitățile care au încercat să organizeze referendumuri locale, li s-a pus o barieră prin intermediul CEC, care a blocat prin diferite motive organizarea referendumurilor.”

De asemenea, CALM a cerut în mod repetat Guvernului să finalizeze amalgamarea voluntară și să o sisteze pe cea normativă, până când Parlamentul va adopta o lege organică.

Viorel FURDUI, DIRECTOR EXECUTIV CALM: „Este absolut anormală situația în care are loc în toi așa-numita amalgamare normativă, adică obligatorie, fără ca să existe o bază legală, fără ca să existe o lege organică, aprobată de Parlament, care să stabilească care sunt condițiile, numărul de populație selectat, procedura, la urma urmei.”

Guvernul respinge însă acuzația că ar decide deja reorganizarea localităților. Executivul susține că etapa actuală presupune analiza situației, elaborarea variantelor și consultarea autorităților locale. Potrivit Guvernului, Constituția îi oferă dreptul să pregătească și să înainteze Parlamentului proiectul reformei, dar nu să decidă singur noua organizare administrativ-teritorială.

Executivul precizează că decizia juridică finală va aparține Parlamentului și va putea produce efecte doar după adoptarea unei legi organice. Cu alte cuvinte, responsabilii spun că analizează, consultă și propun, iar Parlamentul va decide și va legifera. Potrivit celor mai recente date prezentate de Guvern, 561 de primării au adoptat deja decizii finale privind amalgamarea voluntară. Asta înseamnă 63 la sută din totalul primăriilor din Republica Moldova.