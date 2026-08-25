Congresul Autorităților Locale din Moldova, CALM, cere autorităților să oprească ceea ce numește „amalgamarea forțată” a primăriilor. Reprezentanții administrației locale spun că unele primării sunt obligate să preia alte localități fără acord, consultări și resurse suficiente. Guvernul respinge acuzațiile și spune că reforma se desfășoară conform legii, iar decizia finală privind reorganizarea teritorială aparține Parlamentului.

„Se cere sistarea amalgamării forțate a primăriilor, în afara cadrului legal. Primăriile au primit notificări unilaterale prin care li se comunică includerea obligatorie în anumite „clustere”, stabilite fără ele, li se indică centrul administrativ unde va funcționa viitoarea primărie și li se dau, pentru a răspunde, câteva zile lucrătoare”, se arată în comunicatul CALM.

Potrivit CALM, termenele stabilite nu pot fi respectate, deoarece convocarea consiliului local, consultările publice și avizarea necesită mai mult timp, conform legii. Deși scrisorile sunt prezentate drept simple „informări”, autoritățile locale spun că acestea seamănă cu un ultimatum, iar accesul la resurse financiare ar fi condiționat de conformare.

Viorel RUSU, EXPERT CALM: „În ultima jumătate de an amalgamarea voluntară s-a transformat într-o amalgamare, diplomatic vorbind, semi-voluntară sau semi-forțată. S-au utilizat diferite mecanisme care nu corespund principiilor descentralizării administrative. Mai franc spus, a fost chiar o șantajare a autorităților publice locale. Li s-a spus că dacă nu se amalgamează, nu vor obține niciun ban”.

CALM precizează că procesul vizează atât localitățile care au trecut deja prin amalgamarea voluntară, cât și primăriile mari, care au populație, bază fiscală și capacitate administrativă proprie. Potrivit organizației, acestea ar urma să preia localități fără suficiente resurse, iar responsabilitatea ar rămâne în totalitate pe umerii primăriilor existente. Guvernul susține că reforma administrației publice locale este desfășurată transparent și conform legii. Executivul precizează că primarii și aleșii locali au fost informați și consultați, iar reorganizarea teritorială nu este decisă de Guvern.