Inspectoratul General de Carabinieri a primit 16 autovehicule și zeci de echipamente moderne, în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat în cooperare cu Arma dei Carabinieri din Italia. Noile dotări sunt destinate sporirii mobilității carabinierilor și eficientizării intervențiilor pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Lotul transmis carabinierilor include șase automobile Kia Sportage, șapte Hyundai Tucson și trei Ford Ranger. De asemenea, instituția a primit 40 de tablete robuste, 40 de imprimante portabile și 40 de invertoare de alimentare.

Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, noile dotări vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a misiunilor, la coordonarea activităților operative și la intervenții mai rapide în teren.

Ceremonie oficială la Chișinău

Ceremonia de predare a avut loc la sediul Direcției regionale „Centru” a Inspectoratului General de Carabinieri, în prezența ministrei Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a ambasadoarei Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și a ambasadorului Italiei, Giuseppe Maria Perricone.

La eveniment au participat și reprezentanți ai Arma dei Carabinieri din Italia, ai proiectului EU4PUBLIC ORDER și conducerea Inspectoratului General de Carabinieri.

Proiect de două milioane de euro, finanțat de UE

Sprijinul este oferit prin proiectul EU4PUBLIC ORDER, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în cooperare cu Arma dei Carabinieri din Italia, cu sprijinul Eutalia S.p.A.

Proiectul se desfășoară în perioada septembrie 2024 – august 2027 și are un buget de aproximativ două milioane de euro. Pe lângă dotarea tehnică și logistică, acesta include instruiri specializate, vizite de studiu și schimburi de experiență, precum și sprijin pentru dezvoltarea capacităților instituționale și operaționale ale carabinierilor.

Inițiativa urmărește modernizarea instituției și alinierea activității acesteia la standardele și bunele practici europene, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și aplicarea principiilor legalității, necesității și proporționalității în misiunile de ordine publică.