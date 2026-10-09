Un camion şi două automobile s-au lovit astăzi, la Hîncești. În urma impactului, două pasagere au fost transportate la spital.

Andreea Hioară
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Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție au declarat că accidentul s-a produs în localitatea Fundul Galbenei. Un camion condus de un tânăr de 19 ani a lovit din spate un automobil Volvo și o Dacia Duster.

În urma impactului, două pasagere din Volvo, în vârstă de 36 și 41 de ani, au fost transportate la spitalul din raion.

Poliția investighează cazul pentru a stabili toate detaliile producerii accidentului.

Din imaginile publicate de presa locală se observă că automobilul Volvo a fost lovit în partea stângă, în timp ce Dacia Duster prezintă urme de impact în partea dreaptă din spate.

*Sursa video: balti_online/Hîncești 24 TV

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