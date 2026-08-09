Carambol la Ialoveni. Mai multe mașini - avariate, după ce s-au ciocnit la o intersecție. Imagini de la locul accidentului - VIDEO

Un carambol s-a produs în raionul Ialoveni, unde mai multe automobile au fost avariate în urma unei coliziuni într-o intersecție. Impactul a provocat pagube materiale considerabile, iar imaginile surprinse la locul impactului arată amploarea accidentului. Alina Argint *Știre în curs de actualizare Potrivit martorilor, accidentul a avut loc cu puțin timp în urmă, la intrare în orașul Ialoveni. Deocamdată nu este clar dacă în urma coliziunii au fost înregistrate victime. Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție încă nu ne-au răspuns pentru a ne oferi detalii.