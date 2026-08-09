Un carambol s-a produs în raionul Ialoveni, unde mai multe automobile au fost avariate în urma unei coliziuni într-o intersecție. Impactul a provocat pagube materiale considerabile, iar imaginile surprinse la locul impactului arată amploarea accidentului.
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Potrivit martorilor, accidentul a avut loc cu puțin timp în urmă, la intrare în orașul Ialoveni.
Deocamdată nu este clar dacă în urma coliziunii au fost înregistrate victime.
Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție încă nu ne-au răspuns pentru a ne oferi detalii.