Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai puțin pentru carburanți începând cu 12 noiembrie 2026. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri-plafon pentru benzina și motorina standard, ambele înregistrând o scădere de 36 de bani pe litru.

Potrivit datelor publicate de ANRE, prețul maxim pentru un litru de benzină va fi de 29,47 lei, în timp ce motorina va costa cel mult 34,67 lei/litru.

Reducerea vine în contextul evoluției cotațiilor internaționale la produsele petroliere și al formulei de calcul aplicate de ANRE. Prețurile-plafon sunt stabilite în funcție de cotațiile Platts, cursul valutar, accize, TVA și marja comercială.

Astfel, motorina se apropie din nou de pragul de 34 de lei pe litru, iar benzina continuă tendința de ieftinire.