Vești bune pentru șoferi. Benzina și motorina se ieftinesc în continuare în Republica Moldova. Începând cu 13 noiembrie 2026, benzina va costa cu 36 de bani mai puțin pentru un litru, iar motorina se va ieftini cu 29 de bani.

Potrivit prețurilor-plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), un litru de benzină va putea fi vândut cu cel mult 29,11 lei, în timp ce motorina va costa maximum 34,38 de lei litrul.

Prețurile carburanților, în scădere

Astfel, motorina se apropie din nou de pragul de 34 de lei pe litru, iar benzina continuă tendința de ieftinire.

Prețurile maxime de comercializare sunt calculate de ANRE în baza cotațiilor internaționale Platts, a cursului valutar, accizelor, TVA-ului și marjei comerciale stabilite de autoritate.

Noile prețuri-plafon vor fi valabile pentru ziua de 13 noiembrie 2026.