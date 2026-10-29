La aproape patru luni de la închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, cunoscut drept „Casa Rusă”, în aceeași clădire ar funcționa o așa-numită „Reședință a atașatului cultural al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova”. Guvernul de la Chișinău susține că o asemenea structură nu este prevăzută în dreptul internațional și nu exclude că ar putea fi vorba despre o nouă provocare rusească.

Oficial, „Casa Rusă” și-a încheiat activitatea la 4 iulie 2026. În aceeași zi, pagina de Facebook a centrului și-a schimbat denumirea în „Departamentul de Cultură al Ambasadei Rusiei în Moldova”, scrie Ziarul de Gardă.

Jurnaliștii au constatat că în clădirea de pe strada Mihai Eminescu 2, unde activa centrul cultural, este prezentată acum „Reședința atașatului cultural al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova”.

Guvernul de la Chișinău vorbește despre o posibilă provocare

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că asemenea reședințe nu sunt prevăzute de dreptul internațional și nici de acordurile încheiate cu Federația Rusă.

„Nu există «Reședințe ale atașaților culturali», nici în dreptul internațional, nici în acordurile cu Federația Rusă”, a afirmat acesta, adăugând că ar putea fi vorba despre o nouă provocare rusească regizată.

Potrivit publicației, pagina de Facebook a noii structuri anunță organizarea unor evenimente la Chișinău și Tiraspol, dedicate culturii și istoriei ruse. Printre activități se numără concursuri și olimpiade, inclusiv competiții în cadrul cărora câștigătorii ar putea beneficia de studii gratuite în Rusia, participarea la evenimente culturale la Moscova sau tabere pe teritoriul rus.

De ce a fost închisă „Casa Rusă”

Denunțarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost inițiată în februarie 2025, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, după încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești.

În noiembrie 2025, Parlamentul a susținut proiectul de denunțare în ambele lecturi, cu 60 și, respectiv, 57 de voturi.

Ministerul Culturii a argumentat că acordul putea fi utilizat pentru promovarea unor narațiuni distorsionate, în contextul riscurilor de dezinformare și al situației geopolitice. Autoritățile au invocat și lipsa reciprocității, întrucât Republica Moldova nu dispune de un centru cultural pe teritoriul Federației Ruse.

Centrul era finanțat de o instituție aflată în subordinea Kremlinului

Centrul Rus de Știință și Cultură se afla sub administrarea directă a Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și era finanțat de agenția rusă Rossotrudnicestvo, aflată în subordinea președinției ruse.

Uniunea Europeană a inclus această instituție în regimul de sancțiuni, calificând-o drept un instrument prin care Kremlinul își proiectează influența și promovează conceptul „Russkiy Mir”, asociat cu ideea unei lumi ruse extinse.

Deocamdată, informațiile prezentate de Ziarul de Gardă nu clarifică statutul juridic al noii structuri și nici în ce temei aceasta își desfășoară activitatea în clădirea fostului centru cultural.