Dacă debitul Nistrului va continua să scadă, iar râul nu va mai putea asigura necesarul de apă al Capitalei, Chișinăul ar avea rezerve pentru doar două-trei săptămâni. Estimarea îi aparține unui expert, care spune că lacul de acumulare de la Dubăsari ar putea fi folosit ca rezervă în cazul unei crize. Potrivit lui, problema nu este provocată doar de secetă, ci și de modul în care sunt gestionate acumulările de apă din amonte, în Ucraina.

Valeriu CAZAC, EXPERT ÎN HIDROLOGIE: „Lacul de la Dubăsari este un rezervor care ne-ar putea asigura cu apă 2-3 săptămâni. Depinde cum va fi gestionat.”

Potrivit expertului, rezerva de la Dubăsari ar putea asigura necesarul de apă al Capitalei timp de aproximativ două-trei săptămâni, dacă va fi gestionată corespunzător. Acesta spune că scăderea debitului Nistrului nu poate fi pusă doar pe seama secetei și a schimbărilor climatice. În opinia expertului, situația este influențată și de modul în care sunt gestionate acumulările de apă din amonte, în Ucraina.

Valeriu CAZAC, EXPERT ÎN HIDROLOGIE: „Apa care este stocată la Novodnestrovsk în acele trei rezervoare, este gestionată unilateral, fără coordonare cu Republica Moldova. De atunci când am pierdut controlul asupra barajului de la Naslavcea. Și Ucraina face ceea ce vrea să facă, fără să ține cont de interesele Republicii Moldova.”

În aceste condiții, lacul Dubăsari rămâne, cel puțin pentru moment, una dintre principalele rezerve care ar putea proteja Chișinăul dacă debitul Nistrului va continua să scadă. Specialistul avertizează însă că Republica Moldova nu este pregătită pentru o eventuală criză a apei. Deși legea prevede elaborarea unor planuri pentru gestionarea secetei hidrologice, astfel de documente lipsesc atât la nivel național, cât și în mai multe administrații locale. După săptămâni în care a repetat că „nu există nicio criză”, primarul Capitalei a prezentat la sfîrșitul lunii august, lucrările de urgență realizate la stația de captare de la Vadul lui Vodă, precizînd că s-au investit 10 milioane de lei pentru a preveni o eventuală criză.

„- Băieți, hai veniți să mă ajutați.

Aici este o altă pompă, pe care nu cred că o mai găsiți pe teritoriul RM”.

Totodată începutul lunii august, Ion Ceban a declarat că Primăria Chișinău a luat măsuri pentru a reduce riscurile privind alimentarea cu apă, cu excepția unui scenariu extrem în care debitul Nistrului s-ar opri complet. Potrivit edilului, municipiul dispune de peste 270 de rezervoare de apă, 20 de cisterne și 45 de autospeciale, pregătite să intervină în cazul unor eventuale întreruperi ale aprovizionării. Planul ridică însă semne de întrebare, având în vedere că aproape de un milion de oameni ar urma să depindă de câteva sute de rezervoare amplasate în întregul oraș.