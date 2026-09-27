Noul plan propus de Teheran pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile a fost elaborat „în coordonare” cu liderul suprem și va fi pus în aplicare „fără probleme” în cazul unui acord din partea Statelor Unite, a dat asigurări președintele iranian Massoud Pezeshkian, potrivit France Presse.

Noile declarații iraniene vin în contextul în care presa americană a scris că Donald Trump a respins propunerea iraniană de redeschidere a strâmtorii Ormuz, iar președintele american ia în considerare reluarea atacurilor asupra Iranului după alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Iranul înaintase anterior vineri către SUA o propunere pentru redeschiderea în termen de șapte zile a acestei strâmtori strategice, adăugând că „decizia aparține acum” Washingtonului de a o accepta sau nu.

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Pezeshkian: Nu va fi nicio problemă

„Coordonarea cu liderul Revoluției”, ayatollahul suprem Mojtaba Khamenei, arbitrul final al deciziilor Republicii Islamice, „a avut loc”, a declarat liderul iranian într-un interviu acordat postului de televiziune CBS, difuzat sâmbătă de agenția oficială iraniană Irna.

Dacă Statele Unite acceptă planul iranian „și își îndeplinesc obligațiile, vom face la fel, și nu va fi nicio problemă în acest sens”, a insistat el.

Massoud Pezeshkian a adăugat că a fost înființată o echipă formată din șase membri, „compusă din reprezentanți ai diverselor organizații și instituții, printre care armata, Parlamentul și guvernul”.

Această echipă „se reunește pentru a discuta problemele în cauză și are puterea de a lua decizii”, a adăugat președintele iranian, care a încheiat vineri o săptămână de negocieri diplomatice în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

În acest context, șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a prezentat Statelor Unite o nouă propunere pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, strategică pentru comerțul mondial cu hidrocarburi.

Traficul în această zonă este perturbat de la începutul războiului, declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacurile israeliano-americane asupra Teheranului, o situație care a determinat o creștere bruscă a prețurilor petrolului și zguduie economia mondială, relateaz[ hotnews.ro.