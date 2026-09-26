Premierul Vasile Tofan susține un discurs în plenul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, la New York.

Reprezentantul Republicii Moldova vorbește în aceeași zi cu reprezentanții Chinei, Indiei, Germaniei, Rusiei, Singapore și Emiratelor Arabe Unite.

Agenda premierului la New York

Vasile Tofan se află la New York în perioada 23-26 septembrie. În cadrul vizitei, premierul are întrevederi cu șefi de guvern și reprezentanți ai mediului de afaceri din SUA.

Investiții americane și integrarea europeană

Discuțiile vizează atragerea investițiilor americane în Republica Moldova, relațiile economice, integrarea europeană și securitatea regională. Premierul se va întâlni și cu cetățeni ai Republicii Moldova stabiliți în SUA.